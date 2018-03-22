Defne Samyeli, fırsat garajında hayranlarıyla alıveriş yapacak

Fırsat Garajı 24 Mart-8 Nisan tarihleri arasında 212 İstanbul Power Outlet’te açılıyor. Fırsat garajında tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markalar, düşük fiyatlarla 212 Fırsat Garajı’nda yer alacak. Organizasyon kapsamında ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Fırsat Garajı'nda hayranlarıyla birlikte alışveriş yapacağı bildirildi. Son dönemlerde özellikle stiliyle öne çıkan ünlü sunucu Defne Samyeli, 212 Outlet'te gerçekleştirilecek alışveriş festivali kapsamında 25 Mart tarihinde, son günlerin en favori parçaları ve kendi stili ile ilgili alışverişin püf noktalarını hayranlarıyla paylaşacağı söylendi.

Yapılan açıklamada, Boyner, Network, Hotiç, Derimod, Tefal, Madame Coco, Taç, gibi önemli ve takip edilen markalar, kapalı otopark alanında projeye özel hazırlanan alışveriş alanında ve bu günlere özel extra indirimli fiyatlarla müşterilere özel imkanlar sunacağı belirtildi. Fırsat garajında tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markalar alışverişseverlerin beğenisine sunulacak.