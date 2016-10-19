Uluslararası Antalya Film Festivali “Rengahenk” resmi seçkisine kabul edilen “Defne’nin Bir Mevsimi” filminin Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu’nda galası yapıldı. Gala gösteriminin ardından filmin oyuncularından Hande Subaşı, Gökhan Alkan ve Yönetmen Mehmet Öztürk, basın mensuplarının ve izleyicilerin sorularını cevapladı. Film senaryosu konusunda paylaşımlarda bulunan Yönetmen Mehmet Öztürk, “Filmde bir anda aşk ve romantik duygular, diğer yandan politik bir bakış sunmayı amaçladım. Bundan çekincem şuydu; birbirinden çok farklı temayı yoğurmak ve harmanlamak. Bazen politika ve bazen aşk politikası ön planda oldu. Bu film daha ilk sahnede bir Alman kasabasında geçiyor olabilirdi. Filmde romantizmin hareket noktası olduğunu söyleyebilirim. Çok ölçülü bir politika ve hatta özgürce bir bakış olan bir film. Ne Antakya’da ne de Türkiye’nin başka yerinde kadınlar ve genç kızlar filmde olduğu kadar özgür konuşmazlar. Bu kadar rahat giyinemezler. Ben bir özgürlük yüceltmesi yapmak istedim. O yüzden kızları filmde çok serbest bıraktım” dedi.

Filmde ‘Defne’ rolünü canlandıran Hande Subaşı ise, “Bana filmden teklif geldiği zaman senaryo çok hoşuma gitti. Dönemsel olarak Antakya’da çekiliyor olması benim için çok cazip geldi. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çok etkilendiğim sahneler oldu. Ben o dönemi yaşamadım. Sonradan dinledik ve okuduk. Antakya’nın ne kadar medeni bir coğrafya olması beni çok etkiledi. Bir kadın olarak filmde bunun vurgulanması açısından çok mutlu oldum” dedi.

Filmde ‘Ferhat’ karakterini canlandıran Gökhan Alkan ise şöyle konuştu:

“Böyle bir filmde ve böyle bir senaryoda bulunmayı hayal etim. Yönetmen Mehmet Hocamızın hayallerinin peşinden gittik. Elimizden geleni yaptık. Ferhat karakteri benim için çok önemli. İyi ki bu filmin içerisinde bulunmuşum.”

Defne’nin Bir Mevsimi’nde Hande Subaşı, Gökhan Alkan, Mert Öcal, Murat Karasu, Macit Sonkan, Canan Mutluer gibi oyuncular yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Ercan Özkan, kurgusunu Thomas Glaser gerçekleştirdi. Türkiye’nin çalkantılı bir yaz mevsiminde geçen film, romans ile politik dram arasında ilerliyor. Zengin bir ailenin kızı Defne’ye aşık iki fakir kardeşin hikayesini anlatan film, Antakya’nın kültürel, etnik ve dinsel kozmopolit ortamını yansıtırken Ortadoğu’da her şeyin birdenbire nasıl değiştiğini gösteriyor.