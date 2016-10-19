Diğer
Kategoriler

'Defne’nin Bir Mevsimi'nin galası yapıldı

“Defne’nin Bir Mevsimi” filminin Antalya’da ilk gösterimi yapıldı. Filmde ‘Defne’ rolünü canlandıran oyuncu Hande Subaşı, filmden teklif geldiğinde senaryosunun çok hoşuna gittiğini belirterek, Antakya’nın medeni bir coğrafya olmasının kendisini etkilediğini söyledi.

Defnenin Bir Mevsiminin galası yapıldı

19 Ekim 2016 19:36

Uluslararası Antalya Film Festivali “Rengahenk” resmi seçkisine kabul edilen “Defne’nin Bir Mevsimi” filminin Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu’nda galası yapıldı. Gala gösteriminin ardından filmin oyuncularından Hande Subaşı, Gökhan Alkan ve Yönetmen Mehmet Öztürk, basın mensuplarının ve izleyicilerin sorularını cevapladı. Film senaryosu konusunda paylaşımlarda bulunan Yönetmen Mehmet Öztürk, “Filmde bir anda aşk ve romantik duygular, diğer yandan politik bir bakış sunmayı amaçladım. Bundan çekincem şuydu; birbirinden çok farklı temayı yoğurmak ve harmanlamak. Bazen politika ve bazen aşk politikası ön planda oldu. Bu film daha ilk sahnede bir Alman kasabasında geçiyor olabilirdi. Filmde romantizmin hareket noktası olduğunu söyleyebilirim. Çok ölçülü bir politika ve hatta özgürce bir bakış olan bir film. Ne Antakya’da ne de Türkiye’nin başka yerinde kadınlar ve genç kızlar filmde olduğu kadar özgür konuşmazlar. Bu kadar rahat giyinemezler. Ben bir özgürlük yüceltmesi yapmak istedim. O yüzden kızları filmde çok serbest bıraktım” dedi.

Filmde ‘Defne’ rolünü canlandıran Hande Subaşı ise, “Bana filmden teklif geldiği zaman senaryo çok hoşuma gitti. Dönemsel olarak Antakya’da çekiliyor olması benim için çok cazip geldi. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çok etkilendiğim sahneler oldu. Ben o dönemi yaşamadım. Sonradan dinledik ve okuduk. Antakya’nın ne kadar medeni bir coğrafya olması beni çok etkiledi. Bir kadın olarak filmde bunun vurgulanması açısından çok mutlu oldum” dedi.

Filmde ‘Ferhat’ karakterini canlandıran Gökhan Alkan ise şöyle konuştu:

“Böyle bir filmde ve böyle bir senaryoda bulunmayı hayal etim. Yönetmen Mehmet Hocamızın hayallerinin peşinden gittik. Elimizden geleni yaptık. Ferhat karakteri benim için çok önemli. İyi ki bu filmin içerisinde bulunmuşum.”

Defne’nin Bir Mevsimi’nde Hande Subaşı, Gökhan Alkan, Mert Öcal, Murat Karasu, Macit Sonkan, Canan Mutluer gibi oyuncular yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Ercan Özkan, kurgusunu Thomas Glaser gerçekleştirdi. Türkiye’nin çalkantılı bir yaz mevsiminde geçen film, romans ile politik dram arasında ilerliyor. Zengin bir ailenin kızı Defne’ye aşık iki fakir kardeşin hikayesini anlatan film, Antakya’nın kültürel, etnik ve dinsel kozmopolit ortamını yansıtırken Ortadoğu’da her şeyin birdenbire nasıl değiştiğini gösteriyor.

Etiketler: Defne’nin Bir Mevsimi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!