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Defterdar vekili FETÖ’den tekrar gözaltına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan defterdar vekili bu kez 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle tekrar gözaltına alındı.

Defterdar vekili FETÖden tekrar gözaltına alındı

27 Ocak 2017 18:27

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Antalya Defterdar Vekili Burak A., FETÖ'nün iletişim ağı olan ‘ByLock’ programını kullandığı gerekçesiyle hakkında tekrar gözaltı kararı çıktı. 

Karar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Burak A.'yı kaldığı evde gözaltına aldı. Burak A., Alanya emniyetindeki sorgusunun ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. 

Erdal Anak

Etiketler: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Defterdar vekili, fetö


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