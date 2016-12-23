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Değerli mücevherler outlet fiyatlarıyla satılıyor

Her yıl birbirinden renkli görüntülere ve yeniliklere sahne olan, yılbaşı alışverişinin değişmez adresi Mücevher Fırsat Günleri İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’nde başladı.


23 Aralık 2016 14:00

Her yıl büyük ilgi gören ve gelenekselleşen Mücevher Fırsat Günleri, bu yıl 23 - 30 Aralık tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze’de gerçekleşiyor. Üreticiden tüketiciye, sertifikalı ve ihraç fazlası mücevherlerin, yüzde 70’e varan indirimlerle satıldığı etkinlikte, her bütçeye ve her zevke uygun yüzükler, kolyeler, küpeler ve setler bulmak mümkün. Yeni yılda sevdiklerine değerli ve şık bir hediye vermek isteyenler için fırsatlar sunuluyor.

Etkinlik, geçtiğimiz yıllarda fiyatların uygunluğu ve modellerin çeşitliliğinden memnun olduklarını söyleyen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyordu. Bu yıl da, piyasaya hareket getireceği beklenilen etkinlik hem bütçeye uygun, hem de şık ve değerli bir hediye almak isteyenler için doğru adres olacak.

'Tek taş alana, beş taş' kampanyası
Etkinliğe katılan firmanın Muhasebe Satış Müdürü Murat Bulmuş, ''Biz üretici firma olduğumuz için bu fuara özgü olarak kampanya yaptık. Bayanların tek taş mı yoksa beş taş mı alalım? İkilemini ortadan kaldırmak için 'Tek taş alana, beş taş' hediye kampanyası yaptık. Fiyatı normalde 9800 TL tutuyor. Bu kampanya ile 3750 TL'ye veriyoruz. Neredeyse tek taş fiyatına, beş taş ve tek taş veriyoruz'' dedi.
İmalattan direkt halka satışın sunulduğunu belirten Bulmuş, '' Amacımız, ortada aracı firmayı ortadan kaldırıp toptan fiyatına halka ürünü sunmak. Bu fuara özgü bu satış yapıyoruz. Kolye ucu, yüzük ve bileklik gibi her türlü ürün mevcut. Her cebe uygun ürünümüz var'' diye konuştu.

399 TL'ye tek taş yüzük
Bir diğer firmanın Satış Sorumlusu Fehmi Koçhisarlı, '' Ürünlerimizi atölyeden halka toptan fiyatına takdim etmek için fuarda bulunuyoruz. 399 TL'ye gösterişli elmas yüzükler ve bizim gibi gençler için evlenmeyi kolaylaştırmak için tek taş yüzük yaptık. Tek yüzüklerin 15-16 cm taşları var. Evlenme teklifi için kesinlikle ideal yüzükler. Yeni yıl ve Sevgililer Günü için hediye almak isteyenlerin bize uğramalarını tavsiye ederim.
Fuar ziyaretçisi Berina Slipcevic, '' Fuarı duydum ziyarete geldim. Çok güzel ürünler var ve hoşuma gitti. Fiyatlar uygun. Herkesin alabileceği ürünle var. Her standa uygun kampanyalar bulunuyor. Annem ve akrabalarıma birşeyler almayı düşünüyorum. En çok yüzük ilgimi çekti'' dedi.

Fiyatlar 399 liradan 500 bin liraya kadar değişiyor
Üretici firmaların sezon sonu stokları ve ihraç fazlası ürünlerinin garantili ve sertifikalı olarak satışa sunduğu Yılbaşı Mücevher Fırsat Günleri'nde 300 liradan başlayan tek taşlar, kolyeler yaklaşan yeni yılda sevdiklerine değerli hediye vermek isteyenler için birçok alternatif bulmak mümkün.
Yılbaşı Mücevher Fırsat Günleri, Harbiye Askeri Müzesi’nde 30 Aralık’a kadar ücretsiz gezilebilecek. 

Etiketler: tek taş


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