Değirmen geleneğini yaşatmak için bir tonluk taşı taşıdılar

Yaklaşık 100 yıllık olan ve artık taşı eski işlevini görmediği için kullanılmayan değirmeni yeniden çalıştırmak için harekete geçen köylüler, Yağlıdere ilçesi Günece köyünden aldıkları değirmen taşını insan gücü kullanarak 3 saatte araç yoluna çıkardı. Bir ton ağırlığındaki iki değirmen taşını araç ile getirdikleri Espiye ilçesi Yeşilköy köyüne yine insan gücüyle 5 saatlik uğraşın sonunda değirmene getirdi. Eski taşı çıkartarak yeni değirmen taşını yerine koyarak değirmeni yeniden faaliyete soktu.

Bu zorlu ve meşakkatli yolu sadece değirmen geleneğinin gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirten köy sakinlerinden Mehmet Bal, “Bizlerin çocukluğu annemiz ve babamızla değirmenlerde, köy hayatında geçti fakat gördük ki artık bu güzel gelenekler yok olmaya yüz tutuyor. Bizde köyde yaşayan diğer arkadaşlarla bir araya gelerek karar aldık ve eski değirmenimizi tekrar faaliyete geçirdik. Mutluyuz en azından geleneklerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah gelecek nesillerimiz bunları görür, tanık olurlar bu güzel geleneği onlarda kendinden sonra gelecek nesillere aktarırlar” dedi.

Yeni taşıyla birlikte faaliyete tekrar giren 100 yaşındaki değirmende mısır öğütülmeye başlanıldı.

Fikret Bıyık