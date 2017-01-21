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Değişen hava koşullarında cilt kuruluğuna dikkat

Değişen hava koşulları, sert ve rüzgarlı havalar, sıcak ve soğuk ortamların etkisi, cildi oldukça etkiliyor. Günün hemen her saatinde farklılık gösterebilen bu havalardan korunmak için cilt bakım uzmanlarının tavsiyelerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Değişen hava koşullarında cilt kuruluğuna dikkat

21 Ocak 2017 13:28

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk havalar birçok kişiyi etkiliyor. Özellikle kış aylarının sonlarının yaşandığı bu dönemlerde, sıcak ve soğuk havaların etkisi hissedilir derecede artıyor. Değişen hava koşulları, ayaz, sert ve rüzgarlı havalar insanları üşütmekle kalmayıp ciltlerini de oldukça etkiliyor.

“Kışın ciltler daha çok soğuktan ve sıcaktan kuruduğu için cildi aşırı derecede etkileniyor”
Eskişehir’de cilt bakımı yapan Serhat Derebağ, özellikle bu aylarda yaşanan cilt kuruluklarına karşı önemli tavsiyelerde bulundu. Derebağ, cilt bakımının profesyonel kişilerce yapılmasının daha etkili olacağından bahsederek, “Cilt bakımı profesyonel ürünlerle zaman zaman bir uzman tarafından yapılabilen genellikle cilt bakımlarında kullanılabilecek özel ürünler, genellikle uzmanlar tarafından yapıldığı zaman daha etkili olabilen bir işlemdir cilt bakımı. Yani bunların sezonluk kullanımlarında tabii ki daha etkili olabiliyor. Kış sezonunda daha uygulamalı daha etkili ve yoğun kullanılması gerekiyor. Çünkü kışın ciltler daha çok soğuktan ve sıcaktan kuruduğu için evlerdeki ısıtma sistemleri olsun, kalorifer petekleri olsun bunların da cildi aşırı derecede etkilediğini açıkçası düşünüyorum. Cilt bakımlarının merkezlerde yapılması bu konuda tabii ki daha etkili, çünkü cilt bakım merkezleri bu konuda daha profesyonel oldukları için yani daha dermatolojik, daha etkili ürünlerle yapıldığından, daha faydalı görülebiliyor” şeklinde konuştu.

“Kuru havalardan korunulmalıdır”
Soğuk havaların etkisi tabii ki yoğun. Çünkü kış aylarının da gelmesiyle birlikte cildin daha çok kuruduğu, sıcak ortamdan soğuk ortama geçildiği zaman cildin aşırı derecede bir değişim gösterdiği mevcut görünüyordur. Özellikle dışarıdan içeri girildiği zaman, cilt yoğun ısıya maruz kaldığı için daha çok kuruyor ve daha çok bakıma ihtiyaç duyuyor. Yani bunun için yine evlerde yapılabilecek ufak bakım önerileri var. Çok fazla cildi de yormadan, daha fazla cildin üzerinde etkisini düşürmeyecek ürünler kullanıldığı zaman kış aylarında da böyle küçük cilt bakımları yapılabiliyor. Örneğin, kil maskeleri olur, yeni çıkan siyah maskeler var siyah noktalar için, kuru ciltler için, yağlı ciltler için ayrı bakımlar var. Yani bu tarz şeyleri evde kendileri de uygulayabilirler. Yüz yıkamada kullanılabilecek işte yeşil sabun gibi doğal ürünler kullanılır ise, daha etkili olur kış aylarında. Çünkü cildi doğal ürünlerle analiz ettiğiniz zaman daha çok fayda görülebilecek şeyler tabii ki var. Kış aylarında ne yapılmamalı diye soracak olursak, kuru havalardan korunulmalıdır. Yani sürekli bir nemlendirici ürün eksik bulundurulmamalıdır. Çünkü sürekli yanlarında bulundurulduğunda, cilt kuruluğundan daha az etkilenir” ifadelerini kullandı.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan 

 


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