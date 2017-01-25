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Değişikliğin onay zamanı ve CHP’nin AYM çıkışı soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Türkiye’ye dönmesinin ardından anayasa teklifini onaylayacağını belirterek, “Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacak, fazla uzatmadan TBMM’ye tekraren göndereceğiz” dedi.

Değişikliğin onay zamanı ve CHPnin AYM çıkışı soruldu

25 Ocak 2017 15:07
Değişikliğin onay zamanı ve CHP’nin AYM çıkışı soruldu - Tıkla İzle

 

Madagaskar’ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, mevkidaşı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, bu gece saatlerinde Türkiye’ye döneceğini ifade ederek, “Ülkemize döndükten sonra öyle sanıyorum ki Meclis Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı’na parlamentodaki görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Fazla uzatmadan, çünkü milletimin beklentisi budur, kararımızı verip bu önemli adımı atacağız. TBMM’ye tekraren göndereceğiz” diye konuştu.

CHP’NİN AYM AÇIKLAMASI

Erdoğan’a, CHP’nin anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götüreceğini açıklaması da soruldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefet, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, ’niye oraya gidiyorsun’ deme hakkımız yok. Bunlara da alışığız. Anayasaya Mahkemesine gitmeye alışık anlayış var. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararı verir. Milletimiz heyecanla bu konuda atacakları adımın hazırlığı içinde. Ülkemiz için, milletimiz inşallah hayırlı olur” yanıtını verdi.

’UÇUŞA YASAK BÖLGE’ VURGUSU

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’ye yönelik tehdit devam ettikçe Türkiye’nin bölgedeki mücadelesinin de süreceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçuşa yasak bölgenin gerekliliğine bir kez daha vurgu yaptı.

FETÖ’YLE MÜCADELE

Erdoğan, ikili görüşme esnasında FETÖ ile mücadele konusunun da ele alındığını dile getirerek, “Ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan FETÖ ile mücadeleyi konuştuk. Hizmet ve eğitim kılıfı altında örgütlenen örgüt hakkında bilgi verdim, belgeler verdik. Örgütün tasfiyesi noktasında kendilerinden beklentilerimizi dile getirdim. Bu yapı sadece Türkiye’ye değil 40 yıl bu yapı devletin bütün kurumlarına, ordumuza, polisimize, devletin bütün kademelerine sızmak suretiyle 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu. Şahsım ve Başbakanımızı hedef almak suretiyle ülkenin F16 uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, modern silahlarıyla adeta kendi vatandaşlarımızı öldürmeye teşebbüs ettiler. 248 vatandaşımızı şehit ettiler, 2 bin 193 vatandaşımızı yaraladılar. Bunlar dünyanın 170 noktasında bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dostlarımıza diyoruz ki biz darbe yedik aynı darbeyi siz de yemeyin. Bununla ilgili olarak biz maarif vakfını kurduk. Sizin Milli Eğitim Bakanlığı ile vakfımız müşterek çalışma içine girerek bizdeki darbecilerin buradaki insafsız hareketlerinden halkı, gençliğini de böylece kurtarmış oluruz” ifadelerini kullandı.


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