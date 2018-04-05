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Dehşet anlarını gören öğrenci anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan vahşet sırasında okulda bulunan bir öğrenci o anları anlattı.

Dehşet anlarını gören öğrenci anlattı

05 Nisan 2018 20:43
Dehşet anlarını gören öğrenci anlattı - Tıkla İzle

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Görevlisi Volkan Bayar tarafından yapılan saldırı sonucunda 2 eğitim görevlisi 1 dekan yardımcısı ve 1 bölüm sekreterinin hayatını kaybettiği olayı gören bölüm öğrencisi "Tamamen şahit olmadım. Silah seslerini duydum. Hocamın odasını girdiğim zaman cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Yaklaşık 20 el silah sesi duydum. Kantinde hocamı beklerken oldu. Ölen hocalarımız dersimize giriyordu. Ailelerimiz bizi buraya okumak için gönderiyor” dedi.  

 

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