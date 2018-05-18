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‘Dehşet Çiftliği’ sahibine 62,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kaçan kızları bir çiftlikte zorla tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında 24 yıldan 62 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dehşet Çiftliği sahibine 62,5 yıla kadar hapis istemi

18 Mayıs 2018 16:12

Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kaçan bazı kızları 24 saat köpeklerle korunan bir çiftlikte tuttuğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli A.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli A.S.’nin İstanbul’daki yurtlardan kaçıp yanına gelen 18 yaşından küçük mağdureleri Ataşehir’deki evinde ve çiftliğinde alıkoyduğu belirtildi. 

Şüpheli A.S.’nin 18 yaşından küçük mağdureler A.K., H.Ö., A.U., K.Ü.’ye karşı “çocuğun cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “reşit olmayanla cinsel ilişki”, “şantaj”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız tabanca, mermi ve muştayı taşımak veya bulundurmak” suçlarından toplamda 24 yıldan 62 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince, Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kaçan kızların bir çiftlikte silah zoruyla alıkonulduğu ve zorla cinsel istismara uğratılarak görüntülerinin kaydedildiği tespit edilmişti.
21 Şubat 2018 tarihinde köpeklerle korunan çiftliğe ve çiftlik sahibinin evine düzenlenen operasyonda çiftlik sahibi A.S. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
(Gamze Erdemir/İHA) 

 

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