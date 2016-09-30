Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Bozan A., 19 Eylül tarihinde Gaziantep'te ayrıldığı eşi Türkan Akay'ı (39) tabancayla öldürerek cesedini Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki boş bir araziye attı. Akay, bu olaydan 3 gün sonra ise bu kez Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde elektrikçi dükkanı sahibi Hakim Suna'yı (62) iş yerinde öldürerek kaçtı.

Art arda gerçekleştirdiği 2 cinayetin ardından Gaziantep ve Mersin polisi tarafından her yerde aranan zanlı, dün gece Mersin'de gizlendiği evde yakalandı.

Merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde kiraladığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan Bozan A.'nın, polisteki ilk sorgusunda işlediği cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.