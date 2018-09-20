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Dehşet veren olay... Bıçakla hastaneye götürüldü

Dehşet veren olay... Bıçakla hastaneye götürüldü
Dehşet veren olay... Bıçakla hastaneye götürüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ailevi sorunları olduğu illeri sürülen 42 yaşındaki şahıs işten çıktıktan sonra sokak ortasında kendini bıçakladı. Yaralı şahıs kendisine sapladığı bıçakla hastaneye götürüldü.

Alınan bilgilere göre olay Kemalpaşa mahallesi Adnan menderes bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Kenan S. Çalıştığı fabrikadan çıktıktan sonra evine gitmeden önce telefonla bir müddet ailesiyle görüştü. Yapılan telefon görüşmesinin ardından şahıs yanında getirdiği bıçakla kendi kendini bıçakladı. Biranda kanlar içerisinde kalan şahıs yere düştü. Durumu göre çevredeki vatandaşlar şahsın yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi burada yaparak şahsın kendisine sapladığı bıçakla birlikte İnegöl devlet hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından Kenan S. Ameliyata alındı. Şahsın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri olay yerinde incelemelerde yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyfettin Aras


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