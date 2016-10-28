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Dehşet: Yaşlı kadın ve torunu evlerinin önündeydi

Düzce’de direksiyon hakimiyeti kaybolan bir minibüs, evin önünde oturan yaşlı kadın ve torununa çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1’i bebek 2 kişi yaralandı.

Dehşet: Yaşlı kadın ve torunu evlerinin önündeydi

28 Ekim 2016 16:12

Edinilen bilgilere göre, Tokuşlar Mahallesi istikametinden Kalıcı Konutlar istikametine seyir halinde olan Muhammed Y. idaresindeki 81 BE 152 plakalı minibüs, Kuzey Cevre Yolu Yan yol Tepecik mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki evin önünde oturan Firdevs Aktürk (60) ve torunu M.A.’ya (2) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Firdevs Aktürk ve torunu M.A bahçeye savrulurken, minibüs elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri, Firdevs Aktürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 yaşındaki M.A., üniversite hastanesine kaldırılırken, sürücü Muhammed Y. ise devlet hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.


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