Dehşeti yaşayan 92 yaşındaki adam konuştu

Osmangazi’ye bağlı Nilüferköy’de ikamet eden 92 yaşındaki Tahir Işık ve eşi Fadime Işık’ı telefonla bir kişi arayarak, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttı. Şüpheli, “Adın FETÖ/PDY soruşturmasında geçiyor. Bankada bulunan bütün paranı çek. Biz kontrol edeceğiz” dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan yaşlı adam, bankadaki 125 bin lirasını çekerek eve geldi. Şüphelilerin yanında jandarma olmadığını gören yaşlı adam, parayı vermek istemedi. Dolandırıcılara karşı koyan yaşlı adam darp edildi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. M.K. ve R.E. tutuklanırken, Ş.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Parayı vermeyeceğimi söyleyince bana vurdu"

Başından geçen olayı anlatan Tahir Işık, “Evimize bir kişi telefon açtı. Telefondaki kişi, ‘siz örgüte girmişsiniz. Bankada paranız var. O parayı alın. Başka bankaya aktarın’ dedi. Parayı almaya gitmeden önce de, ‘biz sizin hesabınızdaki parayı biliyoruz. Sizin paranız bankada yine kalacak. Onlar size sahte para verecek’ dediler. Öyle deyince ben de onlara inandım. Taksi tutup bankaya gittim. Paramızı çekip evime geldim. 1 saat sonra tekrar aradılar. ‘Sizin paranız orada kaldı. Sizdekiler sahte para. Gece jandarma ve savcıyla beraber gelip paranızı alacağız. Makinede sayacağız’ dedi. Ben kabul etmeyince gelmemi istedi. Hanım dışarıya çıktı. O sırada telefonla aradılar. Geleceklerini söylediler. Aradan 5 dakika sonra hanımla beraber geldi. Benden parayı istedi. Ben de jandarma olmadığını görünce vermeyeceğimi söyledim. Bana vurdu. Ellerime de vurdu. Ben düştüm” dedi.

"Tarla satmıştım"

Bankadan 125 bin lirasını aldığını anlatan Işık, “Bana nasıl vurduğunu hatırlamıyorum. Ben jandarmaya hemen haber vermedim. Telefonlarım 2 gün kesik kaldı. Sonra komşuya gittim, onunki de kesikti. En sonunda karakola gittik. Onlardan Allah razı olsun. Komutanlar şüphelileri buldu. Paranın da bir kısmını buldu. Tarla satmıştım. O param vardı” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk