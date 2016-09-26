Kan donduran olay, merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi’nde meydana gelmişti. Dün, 18 yaşındaki Ayşe A.’nın başının kesilerek öldürüldüğü ihbarı üzerine mahalleye giden jandarma ekipleri, katil zanlılarını cesedi yakmaya çalışırken yakalamıştı. Gözaltına alınan Ayşe A.'nın babası, 3 kardeşi, amcası, yengesi ve bir akrabası ifadesi alınmak üzere karakola götürülmüş, genç kızın cesedi ise otopsisi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı. Korkunç olayın yaşandığı Sulak Mahallesi’nde bugün sessizlik hakim. Yas havasının olduğu köyde, köylüler ve ailelenin yakınları halen olayın şokunu yaşıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Neriman Çelebi