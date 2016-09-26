Diğer
Kategoriler

Dehşeti yaşayan köyde sessizlik hakim

Mardin’de başı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen ve yakılmak üzereyken cinayet zanlıları yakalanan 18 yaşındaki kızın köyünde yas havası var.

Dehşeti yaşayan köyde sessizlik hakim

26 Eylül 2016 17:36
Dehşeti yaşayan köyde sessizlik hakim - Tıkla İzle

Kan donduran olay, merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi’nde meydana gelmişti. Dün, 18 yaşındaki Ayşe A.’nın başının kesilerek öldürüldüğü ihbarı üzerine mahalleye giden jandarma ekipleri, katil zanlılarını cesedi yakmaya çalışırken yakalamıştı. Gözaltına alınan Ayşe A.'nın babası, 3 kardeşi, amcası, yengesi ve bir akrabası ifadesi alınmak üzere karakola götürülmüş, genç kızın cesedi ise otopsisi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı. Korkunç olayın yaşandığı Sulak Mahallesi’nde bugün sessizlik hakim. Yas havasının olduğu köyde, köylüler ve ailelenin yakınları halen olayın şokunu yaşıyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Neriman Çelebi

Etiketler: mardin cinayet, mardin dehşet


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!