Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Vardan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kendisiyle şahsen tanıştığımız ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugünkü seviyesine getirilmesinde üstün gayret sarf ettiğini bildiğimiz, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'un silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyor; şahsım ve tüm DEİK ailesi adına Sayın Büyükelçinin yakınları başta olmak üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ve tüm Rus halkına en derin taziyelerimizi iletiyorum. Bu menfur saldırıda yaralananlara da acil şifalar diliyorum.

Net olarak görülmektedir ki bu alçak saldırı, sadece Rusya'yı değil, aynı zamanda Türkiye'yi ve Rusya-Türkiye ilişkilerini de hedef almaktadır. Terörü, terörün anlamını ve yol açtığı sonuçları çok iyi bilen, birebir tecrübe eden ve maalesef yaşayan bir ülke olarak bu acıyı çok iyi biliyor; anlıyoruz. Türkiye olarak, yıllardır terör olaylarıyla karşı karşıyayız ve teröre karşı mücadelemizi yılmadan hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu tür olaylara karşı artık tüm dünyada ortak bir tavır takınılması gerektiğini düşünüyoruz. Umarım uluslararası toplumda terörle mücadele konusunda oluşacak ortak ve kararlı tavır ile bu tür olayların üstesinden geliriz ve bir daha hiçbir ülkede böyle bir olay yaşanmaz".

DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da saldırıya ilişkin şunları söyledi: "Şahsen çok iyi tanıdığım; iki ülke hakları arasındaki dostluk ilişkilerine inanan ve bu yönde muazzam katkılar sağlamış Rusya Federasyonu Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'a Ankara'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum. Bu hain saldırının arkasındaki kişilerin, terör örgütlerinin ve karanlık odakların bir an önce tespit edilmesini ve gerekli yasal işlemlerin süratle yapılmasını temenni ediyorum. DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi olarak başta Sayın Büyükelçinin ailesi ve yakınları olmak üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ve tüm Rus Halkına en derin taziyelerimi iletiyorum.

Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerimizin düzelme ve derinleşme sürecinde gerçekleştirilen bu hain saldırı, zamanlamasıyla oldukça manidar. Ancak bizler bu oyuna gelmeyeceğiz! Türkiye ve Rusya'nın içerisine çekilmek istendiği senaryonun farkındayız. Fakat her iki ülke, bu senaryoya düşmeyecek kadar akıllı ve sağ duyuludur".

