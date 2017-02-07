Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan istihdam seferberliğiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde özellikle gençlerin önünü açacak istihdam alanlarını oluşturulması gerektiğini belirten Vardan, "İşsizliği azaltmak ve ortadan kaldırmak, verimli istihdamı geliştirmek ülkemizin başlıca gündem maddelerinden bir tanesi ve her yıl 700 bin civarında gencimize iş bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla gelişen Türkiye'nin 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşabilmesi açısından mutlaka istihdam ihtiyacına cevap verebilmemiz yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu seferberliği can-ı gönülden destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rıfat Fırat