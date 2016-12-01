Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor ile 3-3 berabere kalan yeşil-beyazlılarda, orta saha oyuncusu Del Valle, karşılaşmayı değerlendirdi. Zor bir maç oynadıklarını ifade eden Del Valle, “Maçın başından sonuna kadar değişik bir maç oldu. Aldığımız 1 puan önemliydi. Sahanın içinde çalışarak en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu maç da iyi oldu. Böyle devam etmeyi umuyorum. Çaykur Rizespor maçı da bizim için kolay bir maç olmayacak. Son maçlarda genelde kaybettiler ve buraya puan almak için gelecekler. Biz de ligin üst sıralarında kalmak için bu maçı kazanmalıyız” diye konuştu.

Mesut Alan

BURSA