Maraş dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken gerçek aşkı bulma sürecini komik bir dille anlatan filme Cem Yılmaz özel performansıyla konuk olacak.

Bu yıl "Kaçma Birader" filmine imza atan Kaman Kardeşler’in ikinci filmi olan Deli Aşk’ın oyuncu kadrosunda Emrah Kaman’ın yanı sıra Toygan Avanoğlu, Pelin Akil, Nilperi Şahinkaya, Şafak Pekdemir, Burak Çelik, Gülhan Tekin yer alırken, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz de filme özel performanslarıyla konuk olacaklar.

Çekimleri 5 hafta boyunca Adana ve İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Deli Aşk, 10 Mart 2017’de vizyonda olacak.