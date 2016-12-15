Dondurucu soğukta okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalan Kadir Kürşat, bot alabilmek için ise haftalıklarını biriktiriyor.

Gaziantep'te 2 yıl önce okulu bırakan Kadir Kürşat, kebap işçisi olarak çalışan babasına ekonomik anlamda destek olabilmek için KÜSGET sanayi sitesindeki bir çelik kasa imalathanesinde işe başladı. Okumak istemesine rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bıraktığını anlatan Kadir Kürşat, yaşıtlarının okula bile gitmek istemediği havalarda delik ayakkabıları ile çalışmak zorunda kaldı. Başladığı iş yerinde getir götür işleri yapan Kadir Kürşat, kardan ayaklarının ıslanmaması için ise delik ayakkabılarının üzerine poşet çekti. Ayakları ıslanmaması için poşet giydiğini anlatan Kadir Kürşat, “Maddi durumum iyi olmadığı için okula gidemedim. Para kasası imalathanesinde çalışıyorum. Çay demliyorum, yerleri süpürüyorum. Malzeme getiriyorum, götürüyorum. Ayakkabım delik olduğu için ayağıma su geçiyordu. Bende poşet geçirdim” dedi. Parası olmadığı için yeni ayakkabı alamadığını belirten Kürşat, yağan kar ve dondurucu soğuklarda ayakları ıslanmaması ve üşümemesi için bot almak istediğini kaydederek, bunun için para biriktirmeye de başladığını ifade etti.

Öte yandan 3 kardeşi bulunan Kadir Kürşat, haftalık kazandığı 50 TL ile aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.