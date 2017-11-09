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Delinen NATO petrol hattında yakıt kesildi

Sancaktepe’de EDS yapımı için sürüdürülen kazı çalışması sırasında delinen NATO petrol boru hattından akan yakıt ekiplerin çalışması sonucu kesildi.

Delinen NATO petrol hattında yakıt kesildi

09 Kasım 2017 09:30

Sancaktepe Ulubatlı Hasan Caddesi’nde 02.15 sıralarında Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) yapmak için çalışma yapan İBB'ye bağlı ekipler kazı sırasında NATO petrol boru hattını deldi. Yakıt saatlerce yola akarken cadde ve sokaklara güvenlik şeridi çekilerek araç trafiğine kapatıldı. Daha sonra, İBB ekipleri yakıtın aktığı sokakta kumlama çalışması yaptı. İtfaiye araçları ise yakıtın alev alma tehlikesine karşı olay yerinde tedbir amaçlı bekledi.

Ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucu dışarı akan yakıt kesildi. Çalışmalar sonrasında cadde tekrar trafiğe açıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Cenk İşver

Etiketler: NATO petrol hattı, Sancaktepe

 

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