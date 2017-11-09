Delinen NATO petrol hattında yakıt kesildi

Sancaktepe Ulubatlı Hasan Caddesi’nde 02.15 sıralarında Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) yapmak için çalışma yapan İBB'ye bağlı ekipler kazı sırasında NATO petrol boru hattını deldi. Yakıt saatlerce yola akarken cadde ve sokaklara güvenlik şeridi çekilerek araç trafiğine kapatıldı. Daha sonra, İBB ekipleri yakıtın aktığı sokakta kumlama çalışması yaptı. İtfaiye araçları ise yakıtın alev alma tehlikesine karşı olay yerinde tedbir amaçlı bekledi.

Ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucu dışarı akan yakıt kesildi. Çalışmalar sonrasında cadde tekrar trafiğe açıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Cenk İşver