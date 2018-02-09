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Delphi Technologies’e ‘Yılın Şirketi’ ödülü

Dünyanın önemli teknoloji firmalarından Delphi Technologies, Frost&Sullivan tarafından düzenlenen satış sonrasındaki üstün başarılarından ötürü ‘Kuzey Amerika’nın En İyi Şirketi’ seçildi.

Delphi Technologiese Yılın Şirketi ödülü

09 Şubat 2018 14:43

Geçen ay New York Borsası’nda gerçekleştirilen 4.5 milyar dolarlık işlem ile hem binek otomobil hem de ticari araç pazarına yönelik elektrikli araçlar ve içten yanmalı motorlar için çözümler geliştirmek ve araçların onarımı için gelecekte oluşacak talepleri karşılamak amacıyla yeni bir yapıya kavuşan Delphi Technologies, Finlandiya menşeili dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden biri olan Frost&Sullivon tarafından ‘Kuzey Amerika’nın En İyi Şirketi’ seçildi. 2016 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk 20 araç modelinden 18’inde bir Delphi parçası bulunurken; kazanılan ödülde şirketin satış sonrası tarafındaki ürün portföyünü genişleterek ve güçlü ortaklıklar kurarak sergilemiş olduğu büyümenin etkili olduğu belirtildi.

Şasi/süspansiyon ve akü bileşenleri alanlarında ürün portföyünün kapsamını daha da artıran ve özellikle motor yönetimi alanına odaklanan şirketin bir önceki yıla göre ciddi bir büyüme kaydettiğini dile getiren Frost&Sullivon Araştırma Analisti Anuj Monga yapmış olduğu değerlendirmede, "Frost&Sullivan’ın bağımsız analizi, şirketin pazardaki zorlukları başarıyla geride bırakarak Kuzey Amerika satış sonrası pazarında bir güç olarak öne çıktığını doğruladı. Bu nedenle Delphi Technologies, Kuzey Amerika’nın En İyi Şirketi ödülüne layık görüldü" açıklamasını yaptı.

ABD’deki 20 araçtan 18’ine parça veriyor

Delphi'nin Satış Sonrası Departmanı, pazar payındaki büyümede ve şirketin güçlü bir marka değeri haline gelmesinde önemli bir rol oynuyor. Bugün pazarın önde gelen orijinal ekipman tedarikçisi konumunda olan Delphi için en büyük üç otomotiv orijinal ekipman üreticisi (OEM), şirketin küresel satışlarının yaklaşık yüzde 28'ini oluşturuyor. 

 

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