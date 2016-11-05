NBA’de bu gece 9 maç oynandı. Toronto Raptors’ın Miami Heat’i 96-87 yendiği maçta Raptors’ın yıldız ismi DeMar DeRozan 34 sayı, 4 ribaunt, 4 asist kaydetti ve NBA tarihinde sezonun ilk 5 maçının hepsinde 30 ve üstü sayı atan ilk oyuncu oldu.

Los Angeles Lakers’ın Golden State Warriors’ı 117-97 mağlup ettiği maçta ise süper yıldız Stephen Curry, hiç 3 sayılık isabet bulamayarak 2 yıllık serisine son verdi. 13 sayı, 11 asist ve 8 ribauntla oynayan Curry, en son 11 Kasım 2014 tarihinde oynanan San Antonio Spurs maçında 3 sayılık basket atamamıştı.

New Orleans Pelicans, Phoenix Suns’a 112-111 yenilirken, milli oyuncu Ömer Aşık 11 ribaunt üretti.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

Atlanta Hawks - Washington Wizards: 92-95

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 99-95

New York Knicks-Chicago Bulls: 117-104

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzles: 99-88

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 105-95

San Antonio Spurs – Utah Jazz: 100-86