Demba Ba, Göztepe’de ilk idmanına çıktı

Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan idmanda dünyaca ünlü forvet Demba Ba ile birlikte Wallace Reis ve Atakan Kesgin de ilk kez takımla birlikte yer aldı.

Antrenman sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tamer Tuna,transfer sürecinde kişisel kararların alınmadığını, giden oyuncularla ilgili kararların da çok düşünülerek alındığını ifade etti. Tuna, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları Demba Ba, Wallace Reis, Atakan Kesgin ve Andre Poko'nun çok iyi transferler olduğunu belirterek, “Bu isimler geleceğe dair bize çok katkı verecek oyuncular. Geleceğe dönük yatırımlar yapılırken, ikinci yarıya dönük de çok sıkı çalışmalarımız vardı. Demba Ba ile Wallace Reis'in katılımı bundan oldu. Planlamamız çok iyi gerçekleşti. Transferler sadece bugünü düşünerek yapılmıyor” dedi.

"Oyunumuzu geliştiriyoruz"

İlk yarıda 30 puan topladıklarını, ikinci devre de bunu tekrarlamak için güçlenerek çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Tuna, “Oyunumuzu geliştiriyoruz, organizasyon anlamında sahada değişimler yapabiliyoruz. Bunu ikinci yarıda dizilişlerde de sistemlerde de görebileceksiniz, oyuncularımıza ve takıma dönük kararlar veriyoruz. Oyun anlayışımızda da bu konuda ikinci yarıda da bizi daha güçlendirecek değişimler olabilir” diye konuştu.

“Demba Ba oynayabilir”

Bu hafta Trabzonspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Tuna, “İlk yarıda buradaki maçı kazanmıştık, Trabzon'da da kazanarak ilerlemek istiyoruz. Güçlü bir takım, iyi bir takım. Taraftarı özellikle son dönemde desteklemeye, sahip çıkmaya başladı. İyi oyunculardan kurulu, 10 haftadır da kaybetmeyen bir Trabzonspor var. Onları ve kendimizi analiz ettiğimizde kazanabilecek potansiyelimiz ve gücümüz olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuna, Demba Ba'nın Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağını sorulması üzerine, Demba Ba'nın Çin'de takımıyla tüm antrenmanlara katıldığını ancak maç eksiğinin olduğunu belirterek, “Şu an performans olarak maç eksiği dışında fiziksel tam olarak hazır diyebiliriz. Trabzonspor maçında görev verilirse en iyi şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum” dedi.

Demba Ba: “Çok ateşli bir taraftar var”

Adnan Süvari Tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Demba Ba, çok sevdiği Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu, lige en iyi şekilde başlamak istediğini dile getirdi. Kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Demba Ba, “Benim şu anki hedefim en iyisini vermek. Shanghai Shenhua'da bazı hazırlık maçları oynadım. Bunun dışında 1,5 senedir çok fazla oynama şansı bulamadım. Fakat bir an önce lige başlayıp, tekrar zevk alarak gollerimle buluşmak ve Göztepe'ye her şeyimi vermek istiyorum” dedi.

Göztepe-Kayserispor maçını tribünden takip ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Çok ateşli bir taraftar var. Bu beni çok mutlu etti” diyen Demba Ba, Trabzonspor maçına kadar hem taktiksel yapıya hem de arkadaşlarına alışmak için yeteri kadar bir süre olduğunu anlatarak, “O yüzden hazır olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah şans bulabilirim bu maçta ve elimden gelen en iyisini yaparım” şeklinde konuştu.

Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan İstanbul takımlarının çok iyi bir sezon geçirdiğini de dile getiren Demba Ba, “Uzun bir yol var önlerinde, zor bir yarış geçecek. Henüz hiçbir şey değil. Tabii ki aralarından birini seçmem gerekirse herkes hangi takımımı seçeceğimi iyi biliyor” dedi.

Brezilya ekibi Gremio'dan kadroya transfer edilen savunma oyuncusu Wallace Reis ise Gaziantepspor'dan sonra Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, “Göztepe olarak hedeflerimizi gerçekleştirip, ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Göztepe'nin genç transferi Kerem Atakan Kesgin de Göztepe'ye gelerek çok doğru bir karar verdiğini, bundan sonra da takım ve kendisi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ali Gözeten

