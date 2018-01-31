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Demba Ba resmen Göztepe’de

Göztepe, son olarak Çin ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Senegalli oyuncu Demba Ba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Demba Ba resmen Göztepede

31 Ocak 2018 19:10

Süper Lig ekibi Göztepe, transfer döneminin son saatlerinde beklenen imzayı attırdı ve yıldız oyuncu Demba Ba’yı resmen kadrosuna kattı. Göztepe’de 19 numaralı formayı terletecek olan Demba Ba, Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları da giydi. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba, 44 maça çıkarken bu maçlarda 27 kez gol sevinci yaşadı. Son olarak Shanghai Shenhua'da 37 maçta forma giyen Senegalli oyuncu 29 gol attı.

Yıldız oyuncu, yarınki idmanda takımla birlikte yer alacak.

Ali Gözeten
 

 

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