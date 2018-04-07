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Demba Ba, Vodafone Park’ta

Göztepe’nin Senegalli yıldızı Demba Ba, uzun bir aradan sonra Vodafone Park’ta boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarla şampiyonluk yaşayan Ba, bu kez eski takımına rakip oldu.

Demba Ba, Vodafone Parkta

07 Nisan 2018 19:14

Chelsea’den Beşiktaş’a 2014-2015 sezonunda transfer olan, ardından Çin’e gidip, geçtiğimiz sezon da kiralık olarak yarım sezonluğuna tekrar siyah-beyazlı takıma gelip şampiyonluk yaşayan Demba Ba, bu kez eski takımına karşı sahaya çıktı. Devre arasında Göztepe’ye transfer olan ve ortaya koyduğu performansla takımının en önemli silahı olan yıldız forvet, uzun bir aranın ardından Vodafone Park’a geldi. Ba, Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önümüzdeki sezon için Demba Ba’yı tekrar Beşiktaş formasıyla görmek istediğini ifade etmişti 

Bozhan Memiş
 

 

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