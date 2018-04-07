Demba Ba, Vodafone Park’ta

Chelsea’den Beşiktaş’a 2014-2015 sezonunda transfer olan, ardından Çin’e gidip, geçtiğimiz sezon da kiralık olarak yarım sezonluğuna tekrar siyah-beyazlı takıma gelip şampiyonluk yaşayan Demba Ba, bu kez eski takımına karşı sahaya çıktı. Devre arasında Göztepe’ye transfer olan ve ortaya koyduğu performansla takımının en önemli silahı olan yıldız forvet, uzun bir aranın ardından Vodafone Park’a geldi. Ba, Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önümüzdeki sezon için Demba Ba’yı tekrar Beşiktaş formasıyla görmek istediğini ifade etmişti

Bozhan Memiş

