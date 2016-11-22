Türkiye’de bulunan Demba Ba, BJK TV’ye açıklamalarda bulundu. Mart-Nisan gibi sahalara döneceğini belirten Senegalli oyuncu, "Güçlü bir karakterim var. Hızlı bir şekilde sahalara dönmek istiyorum. Sow ve Niang bana Beşiktaş’ı anlatmıştı. Türkiye’deki futbola ilgim artmıştı. Ben zaten Beşiktaş’ı daha önceden seviyordum. Türkiye’de çok seviliyorum. Belli olmaz, belki ileride buraya tekrar gelebilirim. Beşiktaş formasıyla oynadığım ilk maçım benim için çok özeldi. Adıma yapılan besteyi ilk duyduğumda çok hoşuma gitti. Beşiktaş sezon başından beri çok iyi işler yapıyor. Avrupa’da henüz maç kaybetmeyen iki takımdan biri. Beşiktaş her zamanki gibi oynarsa Benfica maçında sorun çıkmaz. Oğuzhan çok farklı bir oyuncu. Gökhan Töre mükemmel bir oyuncu. Atiba da çok iyi oynuyor" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Demba Ba, 2015 temmuz ayında Beşiktaş’tan Çin’in Shanghai Shenhua takımına transfer olmuş ve geçtiğimiz temmuz ayında Shangai Sipg ile oynanan maçta ayağı kırılmıştı.