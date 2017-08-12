Diğer
Kategoriler

Demet Akalın haciz şokunu atlattı

Ünlü sanatçı Demet Akalın, eşi Okan Kurt'a gelen haciz kararının durdurulduğunu belirterek; “Sahte evrak olduğu için öyle bir borcumuz yok” dedi.

Demet Akalın haciz şokunu atlattı

12 Ağustos 2017 09:08
Demet Akalın haciz şokunu atlattı - Tıkla İzle

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’a borçlarını ödemediği iddiasıyla icra takibi başlatmıştı. Okan Kurt aleyhine açtığı 32 milyon 845 bin haciz işlemleri için geçtiğimiz gün Okan Kurt’un Beykoz’daki lüks villası polis nezaretinde çilingirle açılarak haciz işlemi yapılmıştı. Demet Akalın ve Okan Kurt bu durum karşısında şok olmuştu. Konu ile ilgili bilgi veren Demet Akalın evrakların sahte olduğunu söyleyerek haciz işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

"Öyle bir borç yok"

Bodrum’da sahne alan Demet Akalın sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haciz işlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Akalın, olaydan dolayı çok üzüldüğünü ifade etti. Evraklar sahte olduğu için icra işlemlerinin durdurulduğunu söyleyen Akalın, “Bir saat önce güzel haber geldi. Haciz kararı durduruldu. Sahte belgeyle olduğu için öyle bir borç da yok yani ama 2 gün tabii bana üzüntü oldu. Evde değildim ben olay olduğunda ama yine de çok üzüldüm. İş hayatı böyle şeyler olabilir tabii ki ama gerçekliği yok bunun. Benimle zaten alakası yok, eşimle ilgili ve gerçek belgelere dayanmayan bir durumdu” dedi.

Haciz şokunu atlatan Demet Akalın çıktığı sahnede tatilcilere unutulmaz bir gün yaşattı. Sevilen şarkılarını hayranları ile paylaşan Akalın’ın oldukça neşeli olduğu gözlendi. 

Eren Ayhan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!