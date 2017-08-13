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Demet Akalın hayranlığı hastanelik etti

Manisa’da 17 yaşındaki genç bir kız, Demet Akalın’a hediye etmek üzere başladığı karakalem albüm çalışması sırasında bitkin düşünce hastanelik oldu. Yaptığı çalışmayı bir arkadaşı vasıtasıyla Demet Akalın’a ulaştırdığını belirten Selinay Arslan, en büyük arzusunun bir gün Demet Akalın’la tanışarak yaptığı resimleri bizzat kendisine vermek olduğunu söyledi.

Demet Akalın hayranlığı hastanelik etti

13 Ağustos 2017 09:32

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki İsmet İnönü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Selinay Arslan’ın Demet Akalın’a olan hayranlığı hastanelik olmasına neden oldu. Hiç ara vermeden 5 saatten fazla bir süre Demet Akalın ve kızı Hira’nın karakalem resimlerini çizerek bir albüm oluşturan Arslan, bitkin düşünce hastanede tedavi altına alındı. Hastanede olduğu için hazırladığı karakalem çizimlerden oluşan albümü arkadaşı Reşat Özkan’ın Demet Akalın'a teslim ettiğini dile getiren Arslan, en büyük hayalinin çok sevdiği sanatçıyla tanışmak olduğunu söyledi. Hayatını çizimlere ve moda tasarımcısı olmaya adadığını anlatan Arslan, “Demet Akalın’a bir hayranlığım var ayrı bir şekilde. Normalde çizim yaparken fazla uğraşmıyorum ama onun çizimlerini yaparken uykusuz kalıyorum. Onun için bir albüm tasarladım. Öncelikli olarak çok sevdiği Hira bebeği çizdim, sonra onun resimlerini karakalem çalışmalarını yaptım, en sonunda da duygularımı yazdım. Bir konserinde ona teslim edilmesi için bir arkadaşıma verdim, çünkü hastaydım. Demet Akalın’ın çizimlerini yaparken bitkin düştüm, uykusuz kalıyordum ve o halimle hastanelik oldum” dedi.

Demet Akalın’ın konserine gitmeyi çok istediğini dile getiren Arslan, imkanı ve vakti olmadığı için şimdiye kadar bunu gerçekleştiremediğini dile getirdi. Hazırladığı albümün 6 Ağustos tarihinde arkadaşı tarafından teslim edildiğini kaydeden Arslan, en büyük hayalinin Demet Akalın’la tanışmak olduğunu anlattı. Okul, ev, staj derken vaktinin kalmadığını söyleyen Arslan, “Sürekli çizim de yapamıyorum. İlk defa uzun bir aradan sonra Demet Akalın’ı çizdim. Yeteneğimi biraz kaybetmeme rağmen biraz zorladım kendimi. İleride inşallah olursa ileride bir konserine gitmek istiyorum. Onunla tanışmak, ona çizimlerimi birebir göstermek, kendi ellerimle teslim etmek istiyorum. Grafik tasarım okuyorum, ileride olursa onun projelerinde yer almak isterim” diye konuştu.

Hastanede yattığı için çizimleri Demet Akalın’a teslim eden Selinay Arslan’ın arkadaşı Reşat Özkan ise, “Albümü Demet Akalın’a teslim ettiğimde biraz korktu çekindi ama sonra resimleri verdiğimde güldü, teşekkür etti. Sonra yanından uzaklaşmak zorunda kaldım. Selinay gerçekten çok başarılı ve utandığı için dile getiremiyor. Demet Akalın bizi bir konserine davet ederse eğer biraraya gelmek, çizimleri göstermek isteriz. Selinay’ın çizimlerini ben keşfettim, gerçekten çok başarılı ve Deme Akalın’ı çok seviyor ve büyük bir hayranı. Bir gün konserde bir araya gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ 


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