Beyaz cennet adı ile bilinen Uludağ'da düzenlenen Bilyoner WinterFest'te sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın, yeni albümü ve eskimeyen şarkılarıyla 4 saat boyunca sahnede kaldı. Gençleri yerinde oturtmayan ünlü şarkıcı sahnede danslarıyla renklı görüntülere sahne olurken sevilen şarkıcı Fatih Ürek'de geceye eğlence katmak için sahneye çıktı. Demet Akalın, albümü ve popüler şarkılarının yanı sıra, gençleri eğlendirmek için hareketli parçalarda söyledi. 'Ankara'nın Bağları' şarkısı seslendiren Akalın, yüzlerce seyircisinden büyük alkış aldı. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ve yarın sahne alacak olan Fatih Ürek, Akalın'ın canlı performansını izleyerek, ünlü şarkıcıya destek verdi.

Cengiz Gündüz