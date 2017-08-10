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Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’a haciz şoku

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, iddiaya göre eski ortağı Osman Görgülü’nün aleyhine açtığı 32 milyon 845 bin liralık icra takibi ile sarsıldı. Haciz memurları dün akşam Kurt'un evine giderek icra takibinde bulundu.

Demet Akalının eşi Okan Kurta haciz şoku

10 Ağustos 2017 14:25
Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’a haciz şoku - Tıkla İzle

Osman Görgülü, eski ortağı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’a borçlarını ödemediği iddiasıyla icra takibi başlattı. Görgülü’nün Okan Kurt aleyhine açtığı 32 milyon 845 bin haciz işlemleri için çiftin Beykoz’daki lüks villası polis nezaretinde çilingirle açılarak haciz işlemi yapıldı. İzmir 14. İcra Dairesi’nin aldığı kararla Okan Kurt’un sahibi olduğu Hadımköy’deki şirketi, taşınmazlar ve Beykoz’daki lüks evinde icra takibi yapıldı.

Polis eşliğinde haciz memurları ve davacı Osman Görgülü’nün avukatının hazır bulunduğu haciz işlemi sırasında gergin anlar da yaşandı. Haciz memurları gazetecilerin görüntü almalarına tepki gösterirken, çift adreslerinde bulunamayınca villaya çilingir çağrıldı. Çilingirle açtırılarak girilen villada Demet Akalın ile Okan Kurt’un eşyaları kayıt altına alınarak haciz edildi.

Haciz işleminden sonra açıklama yapan Görgülü’nün avukatı Alara Efeoğlu, ”Polislerle girdik. Ben talimat dosyası üzerinden hacze çıktım. Kaldırmadım hiçbir şeyi haczimi yaptım ve bıraktım, herhalde anlaşma yoluna gideceklerdir. Zor durumda kalmalarını da istemem etraftan sordular civardalar mı diye bulunamayınca mecbur kaldık. Hukuki olarak zaten aralarında itilaf var alacakları olan müvekkilim, ödeme yaparlarsa niye anlaşmayalım ki” diye konuştu.

Okan Kurt’un avukatı ise Görgülü’nün avukatlarının usulsüz tebligatla icra takibi başlattıklarını ve durama itiraz edeceklerini belirtti. 

Cenk İşver

Etiketler: demet akalın


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