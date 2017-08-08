Demet Akalın’nın parası bitti

Ayağındaki beyaz zımbalı spor ayakkabılarını Milano’dan getirttiğini ve özel yapım olduğunu söyleyen Demet Akalın, “Bu ayakkabılar son para harcamalarımdı. Artık kalmadı, bütün para eve gidiyor” dedi.

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesinde özel plajın kulübünde sahne alan Demet Akalın sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Sevilen şarkılarını söyleyen Akalın eşinin ufak bir kaza geçirdiğini belirterek “Okan’a nazar değdi. Dümdüz çimende düştü ve inanılmaz bir ödem var. Kanı alındı, ayrıştırıldı ve tekrar geri verildi. Bugün yürüyor ama halsiz, yarın akşam yine karşımda sahneye çıkıyor. Kendi kendime rakip meydana getirdim ama çok zevk alıyor. Eskiden beri çalıyordu aslında Okan ama hep aile ortamında, arkadaş çevresinde çalıyordu. Hatta oturduğumuz siteden teklif gelmişti ama ben ne münasebet diye göndermemiştim 4 sene önce” dedi.