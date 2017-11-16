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Demet Şener-İbrahim Kutluay çiftinin boşanma davasına yayın yasağı

Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın boşanma davasına yayın yasağı getirildi.

Demet Şener-İbrahim Kutluay çiftinin boşanma davasına yayın yasağı

16 Kasım 2017 14:51

Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın İstanbul 14’üncü Aile Mahkemesinde süren boşanma davasının görülmesine devam edildi. Gizlilik kararı bulunan ve çekişmeli olarak görülen duruşmaya Demet Şener katılırken, İbrahim Kutluay duruşmaya yine gelmedi. Yaklaşık yarım saat süren duruşmada, İbrahim Kutluay'ın bir arkadaşının tanık olarak dinlendiği öğrenildi.

Duruşmada söz alan taraf avukatlarının gizlilik kararı bulunmasına rağmen basın yayın organlarında çıkan haberlerle aile mahremiyetinin sürekli ihlal edildiğini öne sürerek, dava konusuyla ilgili sosyal medya dahil tüm haberlere basın yasağı getirilmesini talep ettikleri belirtildi. Ara karar oluşturan mahkeme, boşanma davası ve taraflar hakkında sosyal medya da dahil olmak üzere her türlü haberin tedbiren durdurulmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti, 11 yıl önce Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Demet Şener, "evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz aylarda boşanma davası açmıştı. Demet Şener tanık dinlenmesi için 26 Mayıs 2017 tarihinde Antalya'da yapılan duruşmaya giderken, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay katılmamıştı.
 

Etiketler: Demet Şener-İbrahim Kutluay

 

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