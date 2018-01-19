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Demet Şener ile İbrahim Kutluay çifti boşandı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener Kutluay’ın 15 aydır süren boşanma davası sonuçlandı. Davada mahkeme çiftin boşanmasına ve çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verdi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay çifti boşandı

19 Ocak 2018 14:46

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