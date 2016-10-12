2005'de Çırağan Sarayı'ndaki görkemli bir düğünle dünya evine giren Demet Şener - İbrahim Kutluay çiftinden kötü haber geldi. Kanal D’de yayınlanan Renkli Sayfalar’da Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt’ın programına yazdığı mesajlarla katılan Demet Şener, “Kocama güveniyordum. Gerçekleri öğrendiğimde her şey farklı oldu. Son 4 yıldan bu yana çok şey yaşandı. Benim alnım ak yüzüm açık” diye yazdı.

Demet Şener’in avukatı Aslı Hatemi ise programa telefonla bağlanarak şunları söyledi:

“Şu anda açılmış bir boşanma davası söz konusu değil. Ben aile mahremiyeti açısından herkesten anlayış bekliyorum. Umarım çekişmeli bir sürece girmeyiz. Zamanı geldiğinde ben gerekli açıklamayı yapacağım.”



