Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti boşanıyor

Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti boşanıyor

Ünlü manken Demet Şener ile İbrahim Kutluay çifti boşanıyor. İlk açıklama Demet Şener’den: “Bu kararı ben aldım”

Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti boşanıyor

12 Ekim 2016 11:45

2005'de Çırağan Sarayı'ndaki görkemli  bir düğünle dünya evine giren Demet Şener - İbrahim Kutluay çiftinden kötü haber geldi. Kanal D’de yayınlanan Renkli Sayfalar’da Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt’ın programına yazdığı mesajlarla katılan Demet Şener, “Kocama güveniyordum. Gerçekleri öğrendiğimde her şey farklı oldu. Son 4 yıldan bu yana çok şey yaşandı. Benim alnım ak yüzüm açık” diye yazdı.

Demet Şener’in avukatı Aslı Hatemi ise programa telefonla bağlanarak şunları söyledi:

“Şu anda açılmış bir boşanma davası söz konusu değil. Ben aile mahremiyeti açısından herkesten anlayış bekliyorum. Umarım çekişmeli bir sürece girmeyiz. Zamanı geldiğinde ben gerekli açıklamayı yapacağım.”


Etiketler: demet şener, İbrahim Kutluay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • : 12 Ekim 2016, Çarşamba 13:12
    00
    zaten evlenipte bosanmayan unlu olamiyor
MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!