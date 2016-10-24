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Demet Şener'den Kutluay'a atarlı paylaşım!

İbrahim Kutluay'a boşanma davası açan Demet Şener, sosyal medyadan paylaştığı ile şaşırttı.

Demet Şenerden Kutluaya atarlı paylaşım!

24 Ekim 2016 09:47

11 yıllık eşine boşanma davası açan Demet Şener, sosyal medya hesabından Can Yücel'in şiirini paylaştı.

1 yıllık eşi İbrahim Kutluay’a ihanet gerekçesiyle boşanma davası açan Demet Şener, Instagram’da Can Yücel’in “Gittin mi Büyük Gideceksin” şiirini paylaştı. Şener’in “Can Yücel ne güzel de söylemiş. Tüm kadınlara selam olsun” notunu düştüğü şiiri yayınlaması, Kutluay’a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.


İşte Demet Şener'in paylaştığı o şiir:

“Gittin mi büyük gideceksin. Ayrılık bile gurur duyacak seninle. Gittin mi ayakların onun yakınından bile geçmeyecek! Gölgen bile kalmayacak ardında. Gittin mi onurunla gideceksin! Haklıysan gidecek, gitmişsen dönmeyeceksin.”

 


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