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Demi Lovato, Expo 2016’yı salladı

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato, Expo 2016’da konser verdi. Özellikle gençlerden oluşan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lovato, verdiği konserde on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Demi Lovato, Expo 2016yı salladı

02 Ekim 2016 11:57

Bugüne kadar dünyaca ünlü isimleri ve grupları ağırlayan Expo 2016 Antalya, bu kez Amerikalı şarkıcı Demi Lovato’nun konserine ev sahipliği yaptı. Lovato’nun on binlerce hayranı saatler öncesinden sergi alanına gelerek konser saatini bekledi. Başlarında Demi Lovoto yazılı bantlar, ellerinde Lovato’nun fotoğraflarının yer aldığı “Seni seviyorum” yazılı afişler taşıyan gençler ilginç görüntüler oluşturdu. Saatler süren bir bekleyişin ardından Lovato sahneye çıktığı an Kır Aktivite Alanı’nda deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Lovato’yu sahnede gören hayranları onu alkış ve ıslıklarla karşıladı.

Genç yaşta olmasına rağmen, albümleri, TV programları ile milyonlarca genci ardından sürükleyen şarkıcı, söz yazarı, oyuncu Demi Lovato, konser boyunca şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Lovato’nun şarkılarını ezbere bilen gençler, konser boyunca şarkılara eşlik etti.

Kendisini dinlemeye gelen hayran kitlesinden oldukça etkilenen genç şarkıcı, “Sizler inanılmaz bir seyirci topluluğusunuz. Sizin gibi şarkılarıma eşlik eden bir seyirci kitlesiyle daha önce hiç karşılaşmadım. Çok güzel sesiniz var” diyerek hayranlarına teşekkür etti. “Burada olduğum için çok mutluyum” diyen Demi Lovato, Expo 2016’daki konserlerini iptal eden sanatçılar olduğunu bildiğini söyleyerek, “Birçok iptal olduğunu biliyorum ama şunu söyleyeyim burada olduğum için çok heyecanlıyım. İptal edenler neyi kaçırdığını bilmiyor çünkü Türkiye’de olmak çok şaşırtıcı ve heyecan verici” dedi.

"Skyscraper”, “Neon Lights”, “Fire Starter”, “Really Don't Care”, “La La Land” ve “Heart Attack” gibi sevilen şarkılarının seslendiren Lovato, performansıyla büyük beğeni topladı. Lovato hayranları gece boyunca cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

2008 yılında ilk stüdyo albümü ‘’Don’t Forget’’ ile Amerika Billboard 200 listesine iki numaradan girerek Altın Sertifika ile ödüllendirilen, 2009'da ise ikinci albümü ‘’Here We Go Again’’ ile yine Billboard 200 listesinde bir numaraya oturan genç kuşağın sevgilisi Demi Lovato’nun EXPO 2106 Antalya’daki konseri büyük bir coşkuya sahne oldu. 


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