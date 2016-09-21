EXPO 2016 Antalya, 1 Ekim Cumartesi akşamı EXPO Kır Aktivite Alanı’nda çok özel bir konser performansına daha ev sahipliği yapacak. Genç yaşta olmasına rağmen, albümleri, TV programları ile milyonlarca genci ardından sürükleyen şarkıcı, söz yazarı, oyuncu Demi Lovato, “Çocuk ve Çiçek” temalı EXPO 2016 Antalya’nın organizasyonuyla EXPO Kır Aktivite Alanı’nda saat 22.00’da hayranlarıyla buluşacak.

2008 yılında ilk stüdyo albümü ‘’Don’t Forget’’ ile Amerika Billboard 200 listesine iki numaradan girerek Altın Sertifika ile ödüllendirilen, 2009’da ise ikinci albümü ‘’Here We Go Again’’ ile yine Billboard 200 listesinde bir numaraya oturan genç kuşağın sevgilisi Demi Lovato’nun EXPO 2106 Antalya’daki konserine sayılı günler kaldı.

Öte yandan, Demi Lovato’nun 1 Ekim’de vereceği konserin biletleri, Biletix’te satışa çıktı.