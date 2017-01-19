Olay, Samsun'un Canik ilçesi Sarıbıyık Mahallesi'nde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Şefliğine ait çevrili arazide bulunan telleri kesip 10 adet demir direği çalıp motosikletle taşıdıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir hafta süren takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan üniversite öğrencisi R.K.(23) ile F.Ç.'nin (20) söz konusu demir direkleri hurdacıya sattıkları ortaya çıktı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan R.K. ve F.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay