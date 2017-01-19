Diğer
Kategoriler

Demir direk hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun'da kamuya ait telle çevrili alanda telleri kesip demir direkleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Demir direk hırsızlığına 2 gözaltı

19 Ocak 2017 13:15

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Sarıbıyık Mahallesi'nde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Şefliğine ait çevrili arazide bulunan telleri kesip 10 adet demir direği çalıp motosikletle taşıdıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir hafta süren takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan üniversite öğrencisi R.K.(23) ile F.Ç.'nin (20) söz konusu demir direkleri hurdacıya sattıkları ortaya çıktı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan R.K. ve F.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muammer Ay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!