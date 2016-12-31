Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Demir eksikliği; yorgunluk, halsizlik ve başarısızlık getiriyor

Demir eksikliği; yorgunluk, halsizlik ve başarısızlık getiriyor

Uzman Doktor Dursun Eryılmaz, çocuklarda demir eksikliğinin yorgunluk ve halsizlik meydana getirdiğini, bunun da başarısızlığa neden olduğunu söyledi.


31 Aralık 2016 11:09

Küçükçekmece Belediyesi sağlık söyleşileri kapsamında Küçükçekmeceli ebeveynlere konuşan Uzman Doktor Dursun Eryılmaz, ‘çocuklardaki kansızlığı’ anlattı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye katılan Eryılmaz, çocuklarda kansızlığın en büyük sebebinin demir eksikliği olduğuna dikkat çekerek, anne ve babalara çocuklara et yemesi gibi doğal yollarla demir verilmesi gerektiğini söyledi.

“Çocuk yorgun, halsiz ve başarısız olur”
Çocuklarda kansızlığın vücuda alınan eksik demir nedeniyle görüldüğünü kaydeden Eryılmaz, kansızlık nedeniyle çocukların yaşayacağı sıkıntıları da şu şekilde ifade etti: “Çocuklarda halsizlik, yorgunluk, renkte solukluk olur. Bu gelişim ve algılamayı bozar. Çocuklar okulda yetersiz kalır ve başarısız olur.”

“Yakın akraba evliliklerinde oluyor”
Akdeniz Anemisi’nin ise genetik olduğundan ve anne ile babadan çocuğa geçtiğinden bahseden Eryılmaz, “Yakın akraba evlilikleri sonucunda oluşuyor. Bu hastalığın bir tedavisi yok. Ancak düzenli kan verilerek hasta yaşamına devam edebiliyor” dedi.

“Her canlının sütü kendi yavrusuna faydalı”
İnek ve keçi gibi hayvanların sütlerinin de kansızlık yaptığına dikkat çeken Eryılmaz, “Her canlının sütü kendi yavrusuna iyidir. Bu nedenle bebeklere anne sütü verilmeli” dedi. Demir eksikliğinin zekayı etkilediğini de kaydeden Eryılmaz, yeni doğan bebeklerde demir eksikliği için ağızdan damla almak koşuluyla rutin tedavi uygulandığını söyledi. Program sonunda Uzman Doktor Dursun Eryılmaz, katılımcıların sorularını yanıtladı. 

Etiketler: demir eksikliği, Uzman Doktor Dursun Eryılmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç