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Demir Grup Sivasspor kar altında çalıştı

Süper Lig'in ikincisi yarısının ilk maçında kendi sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor kar altında çalıştı

17 Ocak 2018 15:28
Sivasspor kar altında çalıştı - Tıkla İzle

Süper Lig'in ilk yarısını 8'nci sırada tamamlayarak başarılı bir grafik çizen Demir Grup Sivasspor, 13 günlük Antalya kampını tamamladıktan sonra kente döndü. Kırmızı-beyazlılar yoğun kar yağışı altında ligin ikinci yarısının ilk maçında karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman top kapma, pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi. 

Onur Erden

 

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