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Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı organ bağışı için sahaya çıktı

Medicana International İstanbul Hastanesi, Büyükçekmece Belediyesi ve Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, Kasım ayının Organ Bağışı farkındalık ayı olması sebebiyle bir kampanya başlattı. 'Bir Hayat Yaşa, Bir Hayat Ver' sloganıyla başlayan kampanyada Demir İnşaat Basketbol takımı, Fenerbahçe karşılaşmasında 'Yaşa ve Yaşat' pankartı ve formasıyla sahaya çıktı.

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı organ bağışı için sahaya çıktı

21 Kasım 2016 16:53

Medicana Sağlık Grubu 1-9 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle düzenlediği bir dizi farkındalık projesini bu yıl 'Bir Hayat Yaşa ve Bir Hayat Ver' mottosuyla başlattı. Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı sağlık sponsoru Medicana International İstanbul Hastanesi, Büyükçekmece Belediyesi işbirliğinde kampanyanın öncüsü oldu. Fenerbahçe, DİBÇEK karşılaşmasında sahaya çıkan Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takım oyuncuları ve Göl Kızları 'Bir Hayat Yaşa, Bir Hayat Ver' formasıyla seyirciler tarafından büyük ilgi gördü.

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı organ bağışını destekliyor
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı Antrenörü Özhan Çıvgın, başlattıkları kampanya hakkında şu bilgileri verdi:
"Organ bağışı, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir toplumsal sağlık ve sosyal sorumluluk sorunu. Biz takım olarak bu sorumluluğun farkındayız. Ülkemizde binlerce insan organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirirken bir insana bile dokunmak, organ bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak bizim için oldukça önemli. Bu yüzden bu maçta bize destek veren tüm taraftar ve seyircilerimizi Organ Bağışında duyarlılığa davet ediyoruz."

"Binlerce kişi nakil olmayı bekliyor"
Medicana International İstanbul Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, "Ülkemizde yaklaşık 25 bin kişi organ nakli olmayı bekliyor. Bunlardan 22 bini böbrek yetmezliği olan hastalardır. Ancak bağışlar, beklenenin çok altında. Ülkemizde 60 bin hasta diyalize girmektedir. Her yıl yaklaşık 6 bin yeni diyaliz hastası ekleniyor. 2015 yılında 4 bin 500 kişiye organ nakli yapıldı, bunlardan 3 bini böbrek nakliydi. Görülüyor ki yapılan böbrek nakillerinin sayısı hastalara göre yetersizdir. Bunun ana sebebi de yeterince organ bulunamamasıdır. Siz de organlarınızı bağışlayarak bir hayat kurtarabilirsiniz. Duyarsız kalmayın, başkalarına yaşama şansı tanıyın. Çünkü, organ bağışıyla tek bir insan birçok kişiyi hayata döndürebilir" dedi.
 


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