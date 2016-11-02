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Demir İnşaat Büyükçekmece, ikinci galibiyetini aldı

Demir İnşaat Büyükçekmece, FIBA Erkekler Europe Cup H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan’ın Rilski Sportist takımını 92-70 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.

Demir İnşaat Büyükçekmece, ikinci galibiyetini aldı

02 Kasım 2016 22:44

Gazanfer Bilge Arena’da oynanan maça hızlı başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece ilk çeyreği 22-19 önde kapattı. İkinci çeyrekte, Büyükçekmece oyun düzenini devam ettirdi ve farkı giderek açarak soyunma odasına 41-35’üstün gitti. Üçüncü periyotta da rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Demir İnşaat Büyükçekmece son periyoda 73-48 önde girdi ve mücadeleyi 92-70’lik net bir skor ile kazandı.

Demir İnşaat Büyükçekmece’de en etkili isim 15 sayı- 4 ribaund- 5 asistle mücadele eden Kenny Hayes oldu.

Türk temsilcisi, 4. hafta maçında 9 Kasım Çarşamba günü Kosova ekibi Sigal Prishtina’ya konuk olacak.

Etiketler: Demir İnşaat Büyükçekmece


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