Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Europe Cup H. Grubu'nda mücadele eden ve çıktığı 6 maçtan 4'ünü kazanmayı başaran Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

"Kurulduğu günden beri kısa sürede basamakları hızla çıkan Basketbol takımımız yine kısa zamanda bizlere fazlasıyla gurur yaşattı" diyen, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Demir İnşaat Basketbol Kulübü Başkanı Dr. Hasan Akgün şöyle konuştu:

"İlçemizin takımı Demir İnşaat Basketbol takımımız Türkiye'yi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. 6 maça çıkan takımımız zorlu gruptan lider çıkmayı başardı ve bir üst tura yükseldi. Takım oyuncularını, hocalarımız ve tüm Büyükçekmece'yi tebrik ediyorum. Bu başarı Büyükçekmece halkının tamamınındır. Emeği geçen herkese teşekkürler."

