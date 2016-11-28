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Demir: 'Kakaoya karşı alerjisi olanlar için ideal bir tercih Carobic'tir'

AksuVital Marka ve Pazarlama Müdürü Elçin Demir, geliştirdikleri yeni ürün Aksuvital Carobic'in kakaoya karşı alerjisi olanlar için ideal bir tercih olduğunu söyledi.


28 Kasım 2016 11:19

Süt faydaları nedeniyle bebeklerden yetişkinlere kadar herkesin tüketmesi gereken besleyici bir gıda olduğunu belirten AksuVital Marka ve Pazarlama Müdürü Elçin Demir, ne yazık ki özellikle çocuklara süt içermek bir hayli zor olduğunu, birçok ebeveynin çocuğuna süt içirebilmek adeta takla atmak zorunda kaldığını söyledi.

Demir, çocuklara sütü doğal olarak sevdirecek yepyeni bir ürünü olan 'Aksuvital Carobic'i geçtiğimiz günlerde tüketiciyle buluşturduğunu belirterek "Aksuvital Carobic’in içinde keçiboynuzu, mineral ve vitaminlerin bulunuyor. Carobic’in en önemli özelliği ürünün içerisine şeker, kakao, koruyucu ve aroma eklenmiyor olması. Ayrıca GMP, ISO 22000 vb. kalite sistemleri bulunan Beylikdüzü tesislerinde, Aksu Kalite Kontrol Laboratuvarı denetiminde üretiliyor olması, annelerin çocuklarına gönül rahatlığıyla verebilmesini sağlıyor” dedi.

Keçiboynuzu meyvelerinin güzel tadı nedeniyle birkaç yüzyıl öncesine kadar tatlılarda kullanıldığını kaydeden Elçin Demir, "Bu sağlıklı beslenme kültürü son dönemde tekrar keşfedilmeye başlandı. Keçiboynuzu kakaolu ve şekerli ürünlerin yerine kullanılabilecek sağlıklı, doğal ve lezzetli bir seçenektir. Kakaoya karşı alerjisi olanlar için ideal bir tercihtir. Özellikle çocuğunuzda alerjik şikayetleri varsa ve alerjiye bağlı diğer rahatsızlıklar söz konusuysa (örneğin astım gibi) kakaolu besinlere karşı ölçülü olmasında fayda bulunmaktadır. Keçiboynuzu içerdiği oksalik asit nedeniyle sindirim sisteminin düzenlemesine yardımcı olur. İçerdiği gallik asit insan sağlığı üzerinde çok yönlü olumlu etkileri olan bir maddedir. Kalsiyum kemik ve dişlerin yapımında görevlidir. Kalsiyum emilimi, D vitamini, sütte bulunan laktoz, vitamin C ile kolaylaşır. Vitamin D en önemli işlevi kalsiyum metabolizmasını denetlemek ve düzenlemektir. Kemikler kalsiyum deposudur. Kalsiyumun kemiklere taşınmasına ve yerleşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda fosfor metabolizmasına da yardımcı olmaktadır. Vitamin C vücudu kuvvetlendirir. Vücut için kan yapımı için gerekli olan demir ve folik asidin kana geçmesini kolaylaştırır. Kansızlığı önler. Vitamin B12, kan hücrelerinin oluşumunda görev alan bir vitamindir. Hafızanın güçlenmesine ve konsantrasyonun artmasına yardımcı olur. Çinko büyümeye yardımcı olan bir mineraldir. Eksikliğinde fiziksel olarak büyümede gerilik, hastalıklara karşı dirençsizlik, tat ve koku algılamada bozukluklar görülebilir. Magnezyumunun vücutta enerji metabolizmasının, kas ve sinir sisteminin düzenli çalışması, kemik ve dişlerin oluşumu, kan basıncının düzenlenmesi gibi görevleri vardır" ifadelerini kullandı.

İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve keçiboynuzu ile sütün faydasını daha da artırdığının altını çizen Demir, güzel tadı nedeniyle çocukların sütü içmesini sağladığını, kakaoya karşı hassas olanlarda sağlıklı bir alternatif olduğunu bildirerek "Şeker, koruyucu, renklendirici ve aroma içermez" dedi. 


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