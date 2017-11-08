Diğer
Kategoriler

Demir kapının altında kalan 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te elindeki evrakları asansör boşluğuna düşüren stajyer, evrakları almak için bina görevlisi ile birlikte açmaya çalıştığı demir kapının altında kaldı. Stajyer genç ve bina görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Demir kapının altında kalan 2 kişi yaralandı

08 Kasım 2017 10:35

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binadaki muhasebecinin yanında staj gören Enes A., elindeki bazı evrakları asansör boşluğuna düşürdü. Bina görevlisi Mustafa Ö.'ye haber vererek yardım isteyen stajyer, görevli ile birlikte iş merkezinin bodrum katına indi. Asansörün bulunduğu bölmenin girişinde bulunan ağır ve küçük ebatlı demir kapıyı açmayı çalışan Enes A, ve Mustafa Ö. sıkışan kapıyı açamadı. Son bir hamle daha yapan stajyer ve bina görevlisi, yerinden çıkan demir kapının altında kaldı. Enes A. ve Mustafa Ö., olay yerine gelenler tarafından kapının altından çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Mehmet Bulut

Etiketler: demir kapı, Gaziantep, yaralanma

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç