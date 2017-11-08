Demir kapının altında kalan 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binadaki muhasebecinin yanında staj gören Enes A., elindeki bazı evrakları asansör boşluğuna düşürdü. Bina görevlisi Mustafa Ö.'ye haber vererek yardım isteyen stajyer, görevli ile birlikte iş merkezinin bodrum katına indi. Asansörün bulunduğu bölmenin girişinde bulunan ağır ve küçük ebatlı demir kapıyı açmayı çalışan Enes A, ve Mustafa Ö. sıkışan kapıyı açamadı. Son bir hamle daha yapan stajyer ve bina görevlisi, yerinden çıkan demir kapının altında kaldı. Enes A. ve Mustafa Ö., olay yerine gelenler tarafından kapının altından çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Bulut