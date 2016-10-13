Narman Meslek Yüksek Okulu çevresinde dolanan tilki arka bacağının demir tele takılması sonucu yarlandı. Görevli iki hayvan sever tarafından yakalanan yaralı tilki, Veteriner Kliniğine getirilerek tedavi ettirildi.

Narman Meslek Yüksek Okulu'nda çalışan Mehmet Daş ve Çetin Çakır isimli vatandaşlar yüksek okul çevresinde dolanan yaralı bir tilki fark ettikten sonra yakalamak için çaba sarf ettiklerini belirterek. "Zorda olsa yakalayıp veteriner hekime getirdik" dedi.

Veteriner hekim Seyfullah Kılıç, "İki hayvan sever arkadaşım tarafından kliniğe getirilen tilkinin genel anesteziye alındıktan sonra yapılan muayenesinde sol arka ayağına demir tel sarıldığını bununda bütün dokuları ve kemik dokusunu da tahrip ederek bacağı koparma seviyene getirdiği tespit edilmiş oldu. Dokuları tahrip olan bacağın ilaçlı tedaviye cevap vermeyeceği görüldüğünden yapılan müdahale ile tahrip olan kısmı almak zorunda kaldık. Daha sonra yaralı bölgeye gerekli tedavi yapılarak arkadaşlara teslim ettik" şeklinde konuştu.

Tedavisi tamamlanan tilki, hayvan severler tarafından okul çevresinde doğal hayata bırakıldı.

Pehlül Düzenli