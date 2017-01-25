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Demir yığınına dönen araçtan sağ çıktılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobil şarampole uçtu. Demir yığınına dönen araçta bulunan 3 kişi sağ olarak kurtuldu.

Demir yığınına dönen araçtan sağ çıktılar

25 Ocak 2017 11:34

Yalova’dan Orhangazi istikametine seyreden Turhan Durmaz (44) idaresindeki 06 JN 542 plakalı otomobile, aynı yönde gitmekte olan İsa Kuş’un (50) kullandığı 31 SV 881 plakalı kamyon arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, yolun sağındaki şarampole uçtu. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Turhan Durmaz ağır, annesi Şemsiye Durmaz (62) ve Gülşen Aşıoğlu (56) hafif yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Turhan Durmaz, buradaki müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
 

Musa Öztürk
 


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