Demir yüklü tır şarampole uçtu

Alınan bilgiye göre, Suat Birinci'nin (32) kullandığı 58 BH 032 plakalı tır, 58 YF 829 plakalı demir yüklü römorkuyla Adana’dan Kahramanmaraş’a seyir halindeyken, D-825-04 karayolunun 49. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan tır, takla atarak şarampole uçtu. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Suat Birinci, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Suat Birinci, Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Muhammet Özer

