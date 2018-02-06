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Demir yüklü tır şarampole uçtu

Kahramanmaraş’ta uçuruma yuvarlanan demir yüklü tırın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Demir yüklü tır şarampole uçtu

06 Şubat 2018 16:38
Demir yüklü tır şarampole uçtu! - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Suat Birinci'nin (32) kullandığı 58 BH 032 plakalı tır, 58 YF 829 plakalı demir yüklü römorkuyla Adana’dan Kahramanmaraş’a seyir halindeyken, D-825-04 karayolunun 49. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan tır, takla atarak şarampole uçtu. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Suat Birinci, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Suat Birinci, Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 

Muhammet Özer
 

 

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