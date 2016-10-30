Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Tekeler Mahallesi Güneyci mevkiinde arazi yolundan Tekeler Mahallesi istikametine gitmekte olan Haşim D. yönetimindeki 45 PC 831 plakalı traktör devrildi. Traktörün römorku ile devrildiğini gören çevre arazilerdeki vatandaşlar olay yerine koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Kazada traktörün altında kalan Gülay Dönmez (27), Süleyman Durmuş (10), Hüseyin Durmuş (40) ve Fevzi Durmuş (14), sağlık ekipleri tarafından vatandaşların yardımı ile ambulanslara taşınarak Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gülay Dönmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gülay Dönmez’in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Kamil Akyol