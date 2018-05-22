Demircilerin sıcak ve oruçla imtihanı

Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, çalışanlar da işlerine devam ediyor. Bu yıl Ramazan'ın yaz ayına denk gelmesi, oruç tutma süresinin uzunluğu ve yüksek hava sıcaklığı, insanları zorlasa da ibadeti gerçekleştirmek için engel olmuyor. Özellikle ağır işte çalışanlar, işlerini dinlenerek yapmak zorunda kalıyor.

Ordu’da sıcak demir ustası 33 yaşındaki Samet Güner, çocukluğundan beri içerisinde olduğu baba mesleğini yaklaşık 10 yıldır devam ettiriyor. Yeni Mahalle’de bulunan sıcak demir atölyesinde tarımsal aletler ve yöresel malzemeler üreten Güner, demirin ısıtılıp döverek şekillendirmesiyle ürünleri ürettiklerini söyledi.

“Sıcaklık 700 dereceye kadar ulaşabiliyor”

Sıcak demir ustası Güner, yaklaşık 700 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta özellikle Ramazan ayında çalışmanın kolay olmadığını belirterek, “Demirin dövme sıcaklığı 600-700 derece arasındadır. Ocağımızın ulaştığı sıcaklık bin derce civarındadır. Bizim ısıya maruz kaldığımız sıcaklık ise 700 dereceye kadar ulaşabiliyor. Ramazan ayında bu mesleği yapmanın kolay olduğunu söyleyemem ama Allah onun da bir şekilde sabrını veriyor diye düşünüyorum. Zaman zaman bunaldığımız günler oluyor ama o zaman da ona göre çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ramazan öncesi hazırlıklarımızı yapıp, bu ayda daha sakin çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ocağın ateşi, cehennemi hatırlatıyor”

Geçmişte olduğu gibi oruç tutmaya devam edeceğini aktaran Güner, “Bu günde de orucumuzu tutacağız ve geçecek, Allah onun sabrını veriyor. Serinlemek için bazen vantilatör kullanıyoruz, çok bunalınca da suyun içerisine kafamı sokuyorum. Ateşi görünce aklıma cehennem ateşi geliyor, sonuçta inançlı insanlarız. Öyle bir ateşin varlığını düşündüğümüz zaman, bu ateşin sıcağı bizi bunaltıyorsa, öyle bir ateşin sıcağını düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.

Selim Kuşcu